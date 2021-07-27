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Новости 12:25

Якутии требуется дополнительно 1,3 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

фото ЗакС политика Якутии требуется дополнительно 1,3 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республике на борьбу с лесными пожарами требуется до 1,3 млрд рублей, передает "Интерфакс".

По словам Николаева, бюджет на тушение и мониторинг лесных пожаров в 2021 году в республике составлял 289 млн рублей, в июне Якутия получила дополнительно почти 400 млн на эти цели.

"Мы понимаем, что дополнительная потребность средств, с учетом уже сегодняшней кредиторки, которая есть и у всех наших служб, и ожидаемых фактических расходов, составит порядка 1,2 – 1,3 млрд рублей", — сказал Николаев в ходе совещания ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за катастрофических лесных пожаров. Сейчас там горят 135 пожаров, тушат 48 из них на площади 516 тысяч гектаров. За последние сутки локализовано 13 лесных пожаров на территории 78 тысяч гектар, потушено 34 на площади 352 тысяч гектаров.

 

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