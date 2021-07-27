На борьбу с COVID-19 в Петербурге в 2021 году потратили 9 млрд рублей

За первое полугодие 2021 году в Петербурге на борьбу с коронавирусной инфекцией было израсходовано более 9 млрд рублей, объявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

Позже председатель комитета финансов Алексей Корабельников уточнил, что 8,7 млрд из этой суммы были взяты из регионального бюджета, а 400 тысяч - из федерального.

3,1 млн ушли на выплаты медицинским работникам, пострадавшим от COVID-19. Работники медицинских организаций получили специальные социальные выплаты в размере 1,4 млн рублей. 2,1 млн выделили на увеличение коечного фонда. 360 тысяч - на покупку лекарственных препаратов.