           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:47

Ирину Фатьянову сняли с выборов в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика Ирину Фатьянову сняли с выборов в ЗакС Петербурга

На заседании Территориальной избирательной комиссии №18 27 июля члены комиссии приняли  решение об аннулировании статуса самовыдвиженки Ирины Фатьяновой в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Причиной стала ее работа в петербургском штабе Алексея Навального*, который она возглавляла до его закрытия. 

— Я, к сожалению, с проектом решения не знакомилась, но знаю, что оно противоречит закону и в том числе член городской избирательной комиссии Краснянский высказывался, что никаких законных оснований для невыдвижения меня как кандидата нет. Ничего с тех пор не изменилось. Ваше решение я в любом случае буду оспаривать, — заявила Фатьянова на заседании комиссии. 

заседание ТИК №18, 27.07.21

Ирина Фатьянова планировала выдвигаться в Законодательное собрание по 3-му избирательному округу (Петроградский район). Изначально она планировала выдвигаться от "Яблока", но вместо неё партия выставила в этом округе адвоката Ксению Михайлову. Фатьянова решила идти на выборы самовыдвиженцем. Для этого ей нужно было собрать около 4,4 тысяч подписей за выдвижение. За неделю до окончания сбора подписей, за ее выдвижение расписалось около 3 тысяч человек.  

 

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. 

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru