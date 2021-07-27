Суд счел законным продление ареста Ивану Сафронову по делу о госизмене до осени

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о продлении срока аресту бывшему корреспонденту "Коммерсанта" и "Ведомостей", советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, передает РИА "Новости".

Постановление Мосгорсуда оставлено без изменений. В СИЗО "Лефортово" Сафронов останется до 7 октября.

Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны. Сам Сафронов рассказывал, что чех Мартин Лариш, которого российские спецслужбы считают "вербовщиком", – его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.

23 июля "Ведомости" опубликовали колонку Сафронова, написанную им в СИЗО. В ней он рассуждал о практике следствия по делам о госизмене. Однако вскоре колонка оказалась удалена с сайта "Ведомостей", затем ресурс стал недоступен вовсе из-за DDoS-атаки.

Сафронов больше не может общаться со своим защитником, адвокатом Иваном Павловым. В отношении последнего возбудили дело о разглашении данных предварительного следствия из-за комментариев Павлова СМИ по делу Сафронов. Экс-журналист стал свидетелем по этому делу.