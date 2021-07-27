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"Коммунисты России" хотят обязать государство бесплатно устанавливать кондиционеры в квартирах

фото ЗакС политика "Коммунисты России" хотят обязать государство бесплатно устанавливать кондиционеры в квартирах

Руководство партии "Коммунисты России" выступило за то, чтобы за счет государственного бюджета РФ гражданам устанавливали в квартирах кондиционеры. Лидер партии Максим Сурайкин считает, что теплые месяцы года стали в России походить на тропические и потому инициатива актуальна. При этом он оговорился, сказав, что прежде всего нуждаются в ее реализации наиболее жаркие регионы.

"Это должно касаться, в первую очередь, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, семей с низкими доходами. Богачи-то себе кондеи давно поставили", - цитирует его слова РИА "Новости".

По прикидкам Сурайкина, за три года чиновники могли бы справиться с поставленной им задачей.

Отметим, что нынешним летом по всей России наблюдается аномальная жара: температурные рекорды столетней давности обновлялись и на Северо-Западе, в частности, в Петербурге и Карелии.

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