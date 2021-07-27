МЧС предупредило петербуржцев о грозе и граде 28 июля

Управление МЧС по Петербургу предупредило жителей города о грозах, ливнях и граде, которые ожидаются 28 июля.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, днем 28 июля в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами ливни и град. Юго-восточный и южный ветер будет в основном умеренный, при грозах порывистый. Воздух прогреется до плюс 29 градусов, атмосферное давление будет слабо понижаться.

В МЧС напомнили, что в грозу лучше держаться подальше от электропроводки, молниеотводов, водостоков с крыш, антенн, избегать деревьер, рекламных щитов и шатких строений. При граде стоит по возможности найти укрытие и защитить голову от ударов градин — прикрыв голову руками, сумкой, одеждой. В среднем град длится около шести минут и редко идет более 15-ти.

Пока 27 июля в Петербурге стоит тридцатиградусная жара с переменной облачностью. К середине недели ожидается небольшое похолодание.