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Новости 14:31

Под Гатчиной появится реабилитационный центр "Ночлежки" для пожилых

фото ЗакС политика Под Гатчиной появится реабилитационный центр "Ночлежки" для пожилых

Благотворительный фонд "Ночлежка" занялась строительством реабилитационного приюта для пожилых людей в Гатчинском районе Ленобласти, передает ТАСС со ссылкой на директора организации, Григория Свердлина. Социальное учреждение, призванное оказывать в том числе юридические услуги, будет строиться, ориентировочно, до следующей весны.

"Это будет приют для 15 человек. Мы уже начали стройку буквально на прошлой неделе. Думаю, что достаточно много времени уйдет на строительство, потому что это отдельный двухэтажный дом, где в среднем жить люди будут примерно год", - рассказал Свердлин.

Волонтеры также будут организовывать досуг для обитателей приюта, как они это делают в главном здании "Ночлежки" на Боровой улице. Через этот "головной" центр и можно будет записаться в будущее реабилитационное учреждение.

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