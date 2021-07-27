В Госдуме предложили установить требования к продаже животных на "птичьих" рынках для их защиты

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение парламента законопроект о требованиях к условиям продажи животных на "птичьих" рынках и в зоомагазинах, информация об этом появилась на сайте Госдумы.

Бурматов предлагает внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными". В пояснительной записке он обратил внимание на то, что требования к "птичьим" рынкам и зоомагазинам не установлены, и это приводит к тому, что животные "зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм".

Поэтому Бурматов предлагает установить требования к местам, где продают животных, чтобы исключить жестокое обращение с ними. Согласно законопроекту, определять требования будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти. Бурматов считает, что такая инициатива позволит "не увести торговлю животными в подполье", поскольку животных "продавать все равно будут", но при этом отсечет несоответствующие для этого места.