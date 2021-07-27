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Эсеры отказываются подписывать соглашение о безопасных выборах с единороссами

фото ЗакС политика Эсеры отказываются подписывать соглашение о безопасных выборах с единороссами

Призыв руководства единороссов к остальным партиям подписать соглашение о безопасных с санитарно-эпидемиологической точки зрения выборах не нашел поддержки у руководства "Справедливой России - За правду". Лидер этой политической организации, Сергей Миронов, не намерен договариваться с соперниками таким образом, усматривая в антивирусных мерах политический расчет, который способен навредить ему и его единомышленникам.

"Вместо того, чтобы элементарно наладить систему бесплатного ПЦР-тестирования, к чему наша партия призывает чуть ли не с начала пандемии, ЕР автоматически поддерживает любые инициативы чиновников по принудительной вакцинации. Теперь под прикрытием мнимой заботы о безопасности единороссы будут пытаться давить на соперников и сушить явку", - цитирует Миронова его пресс-служба.

В предложении ЕдРа он видит высокий "уровень цинизма", напомнив, что партия власти уже выступала с идеей межпартийного соглашения на прошлых думских выборах. Ранее о своем нежелании заключать предлагаемое единороссами соглашение заявили в стане КПРФ. Предложение единороссов включает в себя сведение к минимуму публичных предвыборных мероприятий в исполнении той или иной партии, массовую вакцинацию от коронавируса и обеспечение участников предвыборной кампании средствами индивидуальной защиты.

По последним данным Центризбиркома, помимо единороссов, соглашение подписали ЛДПР,  "Родины", "Зеленые", "Новые люди" и "Гражданская Платформа".

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