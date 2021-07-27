Галкина встала в пикет в поддержку Фатьяновой

Депутат МО "Морской" Ольга Галкина вышла в одиночный пикет к зданию Санкт-Петербургской избирательной комиссии с требованием дать возможность участвовать в выборах в ЗакС бывшей главе петербургского штаба Алексея Навального (признан экстремистской организацией) Ирине Фатьяновой.
На плакате, фотографию которого мундеп разместила в Instagram, было написано обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Действия Горизбиркома и территориального избиркома № 18 Галкина назвала "беспределом".
Ранее ТИК № 18 решила аннулировать выдвижение Фатьяновой в депутаты ЗакСа. Причиной стала ее работа в штабе Навального.
Напомним, Фатьянова шла на выборы от Петроградского района. Она планировала зарегистрироваться самовыдвиженкой и несколько недель собирала подписи избирателей в свою поддержку.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.