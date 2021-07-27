Российские предприниматели выступили против акцизов на сладкие напитки

Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что считает нецелесообразным введение акциза на напитки с сахаром, передает "Интерфакс".

В письме союза на имя руководителя аппарата правительства Дмтирия Григоренко указано, что, по мнению промышленников, вопрос требует детального рассмотрения, поскольку введение акциза очень серьезно повлияет на формирования спроса и предложения целой продуктовой категории. В РПСС опасаются, что ожидаемые поступления в бюджет от этого акциза будет нивелирован переходом потребителей на более дешевые товары. К тому же может вырасти объем безалкогольных напитков, закупаемых за границей, а это создаст риск риск снижения объемов производства, занятости и, как следствие, — сокращения налоговых поступлений.

По подсчетам союза, при введении акциза производство безалкогольных напитков может снизиться на 8 – 9%, годовая прибыль индустрии — на 23,5 – 24,3 млрд рублей, общие годовые инвестиции в основной капитал — на 2,5 – 2,6 млрд рублей. Также союз привел оценки ВШЭ, согласно которым снижение поступлений НДС составит от 2,4 млрд до 5,2 млрд рублей, других налоговых поступлений — от 12,5 млрд до 18,9 млрд рублей в первые несколько лет.

Авторы письма также обратили внимание на то, что есть проблемы с определением критериев, по которым продукция попадает под акцизы: разделения на уровне классификаторов продукции с добавленным сахаром и без него пока нет. Производители опасаются, что из-за этого под акциз может попасть вся категория напитков, что увеличит негативный эффект для отрасли.

В том числе — на рынок молочной продукции: в РПСС напомнили, что технология ряда молочных напитков и йогуртов подразумевают обязательное добавление сахара. В союзе считают, что это неизбежно приведет к повышению стоимости этих продуктов, и потребители будут реже ее покупать. При этом, указали предприниматели, потребление молочной продукции в России и так ниже нормы: 241 кг на человека в год при норме в 325 кг.

О планах правительства ввести акцизы на сладкие напитки сообщалось в конце июня. Тогда источники сообщали, что, по расчетам, это может принести бюджету дополнительные 10 – 20 млрд рублей в год.