Фатьянова: Мы продолжаем сбор подписей

Бывшая руководительница штаба Алексея Навального в Петербурге (признан экстремистской организацией) Ирина Фатьянова продолжает сбор подписей, необходимых для ее участия в выборах в ЗакС, заявила самовыдвиженка в прямом эфире телеканала "Дождь".

Она делает это, несмотря на позицию ТИК № 18, аннулировавшей ее выдвижение в депутаты.

"Сейчас у нас пока нет на руках официального решения, его должны выдать. До этого момента мой статус сохраняется, мои сборщики на улицах. Вся процедура с отбиванием подписей достаточно бессмысленна, если мы сядем, будем сидеть и что-то ждать. Потому что сдавать нам будет нечего. Нам нужно подписи дособрать, поэтому мы продолжаем это делать", - рассказала Фатьянова.

Самовыдвиженка добавила, что как только решение ТИК будет у нее на руках, она не сможет собирать подписи у кубов и роллапов, но все равно продолжит продолжит принимать автографы граждан в своем избирательном штабе. Фатьянова надеется, что решение ТИК будет отменено вышестоящей комиссией и ее восстановят в прежнем статусе.