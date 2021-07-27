           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:50

Фатьянова: Мы продолжаем сбор подписей

фото ЗакС политика Фатьянова: Мы продолжаем сбор подписей

Бывшая руководительница штаба Алексея Навального в Петербурге (признан экстремистской организацией) Ирина Фатьянова продолжает сбор подписей, необходимых для ее участия в выборах в ЗакС, заявила самовыдвиженка в прямом эфире телеканала "Дождь".

Она делает это, несмотря на позицию ТИК № 18, аннулировавшей ее выдвижение в депутаты.

"Сейчас у нас пока нет на руках официального решения, его должны выдать. До этого момента мой статус сохраняется, мои сборщики на улицах. Вся процедура с отбиванием подписей достаточно бессмысленна, если мы сядем, будем сидеть и что-то ждать. Потому что сдавать нам будет нечего. Нам нужно подписи дособрать, поэтому мы продолжаем это делать", - рассказала Фатьянова.

Самовыдвиженка добавила, что как только решение ТИК будет у нее на руках, она не сможет собирать подписи у кубов и роллапов, но все равно продолжит продолжит принимать автографы граждан в своем избирательном штабе. Фатьянова надеется, что решение ТИК будет отменено вышестоящей комиссией и ее восстановят в прежнем статусе.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru