Ходосок просит Беглова не допустить летнего роста цен на товары для школьников

Депутат петербургского парламента Александр Ходосок официально обратился к губернатору Александру Беглову в связи с "президентскими" выплатами по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которых, как он опасается, может не хватить на сбор детей в школу. Выплаты должны начать перечислятьс 16 августа - в пору, когда родители озабочены готовностью детей к школьному сезону.

Единоросс просит главу города помочь предотвратить потенциальное подорожание товаров, необходимых для нового учебного года. Ходосок ждет специального обращения Беглова к торговым сетям, чтобы те "не злоупотребляли сложившимся положением" и не позволяли себе "необоснованного значительного завышения" цен на волнующую его группу товаров. Контролировать ситуацию, по мысли Ходоска, должны специалисты из комитета по промышленной политике. Парламентарий в своем письме обращает внимание на то, что с апреля по июнь потребительские цены в России уже выросли более чем на 5%, а собрать ребенка в школу стоило в среднем, по прошлому году, от 18,8 до 23,2 тысяч рублей.