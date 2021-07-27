Партия социальной защиты потребовала снятия с выборов в МО "Автово" самовыдвиженца Левкина

В избирательную комиссию МО "Автово" обратилось петербургское отделение Партии социальной защиты. Заявители требуют, чтобы до сентябрьских выборов не был допущен оппозиционный кандидат-самовыдвиженец Никита Левкин, который охарактеризован в письме как "ультра-либерал" и "антисоветчик". Авторы текста выражают уверенность в том, что молодежное движение "Весна", сторонником которого является Левкин, якобы скоро могут включить в реестр нежелательных организаций, а также не соглашаются с его методами ведения кампании.

"Не так давно он опубликовал обращение к избирателям, имеющее все признаки предвыборной агитации и направленное против избрания депутатом кандидата от Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Демчука Егора Сергеевича", - пишут соперники кандидата.

Накануне ИКМО "Автово" нашло нарушения в сданных Левкиным подписных листах. Заседание, посвященное его регистрации в качестве кандидата, должно состояться 29 июля.

Обновление 18:50 часов: Кандидат в мундепы МО "Автово" от партии "Социальной защиты", помощник атамана казачьего общества "Станица Ладожское" Иван Мельницкий в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что автор обращения от имени партии Виктор Перов "погорячился". Мельницкий считает, что кандидатам от его партии тоде могут отказать в выдвижении.

- Нашу команду тоже, скорее всего, могут недопустить [до выбров], просто придерутся к чему-нибудь. Когда я подавался, у меня, например, не приняли справку об остатке средсв на избирательном счете. <...> Поэтому я считаю, что нам всем, независимым кандидатам, нельзя ни в какой мере сейчас враждовать и ругаться, пока не закончатся выборы, - заявил помощник атамана.

Он уточнил, что совместно с Левкиным решать проблемы не готов, так как у них разные политические взгляды. Однако, и ругаться перед выборами не стоит, считает Мельницкий.