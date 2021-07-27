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Новости 17:52

Политолог Орешкин: Навальный - источник доверия, без него "умное голосование" работает плохо

фото ЗакС политика Политолог Орешкин: Навальный - источник доверия, без него "умное голосование" работает плохо

Независимый политолог Дмитрий Орешкин проанализировал изменение рейтинга некоторых политиков, остановившись на фигуре оппозиционера Алексея Навального, который последние полгода находится в заключении и, по опросам "Левада-центра"*, теряет популярность. Эксперт констатировал, что продвигаемый командой Навального проект "умное голосование" (голосование за самого сильного конкурента провластного кандидата) без активного присутствия Навального в политической жизни сильно теряет. При этом к самому оппозиционеру, по мнению Орешкина, упреков быть не может, поскольку власть технично изолировала бы его в любом случае в преддверии важных для нее думских выборов.

"Стратегия "умного голосования" заметно теряет свою эффективность, без Навального она работает плохо, потому что Навальный - это источник доверия, ему доверяли те 20%, которые его поддерживали. И его слово достаточно дорого стоило и будет, возможно, стоить на этих выборах, но ему просто этого слова сказать не позволят, потому что он находится в узилище", - рассудил он в авторской программе на "Серебряном дожде".

Хороших вариантов, по его мысли, у Навального после отравления не было: от своей аудитории его могли одинаково эффективно отрезать как оставлением в эмиграции, так и случившейся в результате заменой условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

*Минюст внес организацию в реестр НКО-иноагентов

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