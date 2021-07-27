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Сторонника белорусских протестов задержали в Петербурге

фото ЗакС политика Сторонника белорусских протестов задержали в Петербурге

Возле представительства Белоруссии в Петербурге 27 июля задержали политического активиста Владимира Шипицына, который встал в пикет с упраздненным в 1990-х годах бело-красно-белым флагом республики, сообщает Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА". В руках Шипицын также держал плакат с текстом на двух языках, касающимся деятельности Александра Лукашенко, который бессменно находится у власти уже 27 лет.

Задержали активиста, вменив ему запрет на проведение уличных акций, который объясняется продолжающейся пандемией коронавируса. Демонстранта увезли в 76 отдел полиции.

Сегодня, 27 июля, отмечается день независимости Белоруссии. Шипицын, которого неоднократно задерживали в Петербурге за похожие пикеты, поставил сегодняшнюю независимость Белоруссии под сомнение.

Напомним, что прошлогоднюю победу на выборах Александра Лукашенко не признали в Евросоюзе. Внутри Белоруссии продолжается массовое преследование несогласных с его политикой. Руководство РФ продолжает поддерживать режим Лукашенко.

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