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ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в Госдуму от "Родины"

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в Госдуму от "Родины"

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина", сообщается в Telegram-канал ЦИК.

В списке партии - 280 кандидатов. Как передает ТАСС, после проверки достоверности сведений о кандидатах оказалось, что трое человек не указали информацию о наличии у них судимостей, еще один кандидат имеет двойное гражданство. Шедший в списке бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин не указал наличие зарубежных финансовых активов. Он и остальные нарушители были исключены из списка.

Общефедеральную часть списка "Родины" возглавили лидер партии Алексей Журавлев, герой России Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова. 

 

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