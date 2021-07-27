В Москве на встрече с избирателями задержали Анастасию Удальцову

Московский политик Анастасия Удальцова, которую выдвинула по одномандатному округу на выборы в Госдуму КПРФ, оказалась в автозаке, будучи задержанной на встрече с жителями своего района. Об этом сообщил в своих социальных сетях ее муж, оппозиционер Сергей Удальцов.

"Полиция безосновательно заявляет, что встреча с избирателями является несогласованным митингом. Сейчас задержанных посадили в автозак, а остальных граждан полиция заставила разойтись. Полный беспредел!", - написал координатор "Левого фронта".

Отметим, что это уже не первый в течение июля инцидент, связанный с давлением на кандидатов от коммунистов: в минувшие выходные ЦИК снял с выборов Павла Грудинина, а накануне стало известно о возбуждении "экстремистского" дела против саратовского коммуниста Николая Бондарeнко. КПРФ планирует поддержать своих представителей всероссийскими пикетами.

фото: Сергей Удальцов / Telegram