Число избирателей в Петербурге сократилось на 2,7 тысячи человек за полгода

Санкт-Петербургская избирательная комиссия опубликовала данные о численности избирателей на 1 июля 2021 года. Согласно подсчетам ГИК, сейчас в городе зарегистрировано 3,86 млн человек, имеющих право голосовать на сентябрьских выборах. Это на 2 708 человек меньше, чем было в январе 2021 года.

Наиболее существенное сокращение числа совершеннолетних жителей зафиксированно в Калининском районе - минус 6 383 человека. В частности, в МО "Академическое" стало на 2 828 избирателей меньше, а в МО "Финлянский округ" - на 2 783.

В городе Пушкин число потенциальных участников голосования сократилось на 2 328 человек, а весь Пушкинский район в целом потерял 3 178 избирателей. Уменьшилось число совершеннолетних петербуржцев, по данным Горизбиркома, так же во Фрунзенском (-1 406 избирателей), Петроградском (-1 335), Центральном (-956), Василеостровском (-745), Адмиралтейском (-739), Кронштадтском (-459) и Петродворцовом (-34) районах.

В остальных девяти районах Петербурга численность избирателей увеличилась. Значительнее всего - в Красносельском районе. Там за полгода прибавилось 4 129 избирателей. На 2 185 потенциальных участников голосования стало больше в Приморском районе, на 2045 совершеннолетних петербуржцев стало больше в Московском районе. В остальных районах увеличение числа избирателей составляет от 351 до 1 853 человек.

В нескольких отдельных муниципалитетах наблюдается заметный рост совершеннолетнего населения. Например, в МО "Поселок Парголово" прибавилось 2 298 человек, в МО "Полюстрово" - 2 540, в МО "Сосновая поляна" - 2 385, а в Коломягах - 2 276 человек.

В январе 2021 года петербургский Горизбирком отчитывался о 3,87 млн избирателей. В июле 2020 года этот показатель составлял 3,83 млн человек.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Петербурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы. Кроме того, в это же время будут проходить муниципальные выборы в МО "Ланское" и МО "Автово".