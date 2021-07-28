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Силовики пришли с обыском к главреду The Insider* Роману Доброхотову

фото ЗакС политика Силовики пришли с обыском к главреду The Insider* Роману Доброхотову

В Москве работники правоохранительных органов пришли с обыском домой к главному редактору The Insider* Роману Доброхотову, известил он сам в Twitter.

"Видимо, у меня обыск. Стучится полиция", - сообщил журналист.

К Доброхотову незамедлительно направилась адвокат Оксана Опаренко. На данный момент связь с ним отсутствует. Коллега Доброхотова Сергей Ежов рассказал, что сегодня он должен был вылететь из РФ.

По информации The Insider, поводом для обыска может стать дело о клевете (ст. 128.1 УК), возбуждённое в России по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Журналисты издания утверждали, что он якобы мог сотрудничать с ГРУ и получать от Минобороны РФ некие средства за распространение сведений о сбитом в ДНР малазийском Boeing.

Напомним, 23 июня Минюст РФ внёс в список "СМИ-иностранных агентов" The Insider, а также журналистов "Проекта"** и "Открытых медиа". 

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Project Media, Inc. признан Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ

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