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Синоптики прогнозируют, что на Петербург может обрушиться гроза с порывистым ветром

фото ЗакС политика Синоптики прогнозируют, что на Петербург может обрушиться гроза с порывистым ветром

После 30-градусной жары, накрывшей Петербург во вторник, 27 июля, в город может прийти гроза в "компании" с порывистым ветром.

Как прогнозируют в Северо-Западном УГМС, сегодня, 28 июля, Северную столицу ожидают очередные погодные изменения: в течение дня будет облачно с прояснениями, а днём придёт дождь, который, вероятнее всего, продлится до самого вечера; ожидается гроза. Воздух прогреется до "приемлемых" 25-28 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный, в случае грозы - порывистый. Атмосферное давление удержится на отметке 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха - до 90%.

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