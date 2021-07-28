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Макаров поздравил с днями рождения старейшего депутата Ивченко и "полководца" Четырбока

фото ЗакС политика Макаров поздравил с днями рождения старейшего депутата Ивченко и "полководца" Четырбока

В начале заседания Заксобрания Петербурга 28 июля спикер Вячеслав Макаров поздравил с прошедшими днями рождениями нескольких депутатов. 

Почестей удостоился в том числе единоросс Борис Ивченко, который 23 июля отпраздновал 80-летия.

- Находиться в такой блестящей форме, когда идет девятый десяток, это всегда привлекает внимание, - отметил Макаров. 

Кроме того, спикер поздравил с днем рождения председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, которого назвал "полководцем". 

- Любить людей - это дар божий. И отсутствие страха, Денис Александрович, это тоже дар божий. Вы человек, который обладает этими двумя качествами, - обратился Макаров к Четырбока. 

Также поздравления услышали депутаты Александр Кущак, Александр Рассудов и Игорь Высоцкий. Последний, получив цветы, сказал, что его лучшие годы связаны с работой в Мариинском дворце. 

- Вот эта рота - это настоящая рота, - сказал Высоцкий о депутатском корпусе. 

Макаров поздравил не только депутатов, но и руководителя аппарата комитета по законодательству Марию Преображенскую.

Сергей Еремеев

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