Ковалев выступил против переноса места строительства Ново-Адмиралтейского моста

Депутата Заксобрания Петербурга Алексея Ковалева возмутило решение городских властей "передвинуть" Ново-Адмиралтейский мост из створа 22-23 линий Васильевском острова в створ между 16-17 и 18-19 линиями.

Парламентарий подготовил по этому поводу вопрос на имя губернатора Петербурга Александра Беглова, который ЗакС утвердил на заседании в среду, 28 июля.

В запросе говорится, что об изменившемся предполагаемом месте появления переправы стало известно из проекта нового Генплана города. При этом в створе 22-23 линии В.О. теперь планируется строительство жилья от компании Setl city, обратил внимание Ковалев.

Депутат считает, что решение возвести мост в новом месте не отвечает интересам василеостровцев и опасно для судоходства. Более того, автор запроса заявил, что оно "наносит невосполнимый ущерб обороноспособности и экономическому потенциалу России".

Ковалев заметил, что при организации новой переправы трасса должна рассечь надвое Ново-Адмиралтейский остров, что не может не отразиться на работе действующего там кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи". Кроме того, из-за "свального течения" на повороте Невы возможны столкновения судов с опорами моста, добавил депутат. Он подчеркнул, что с этим доводом согласился капитан Большого порта Петербурга. По словам Ковалева, капитан сообщил ему, что не получал на согласование материалы нового Генплана.

Наконец, автора запроса уверен, что при устройстве съезда моста между 17 и 18 линиями В.О. будет кардинально изменен архитектурный облик набережной.

Сергей Еремеев