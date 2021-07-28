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ЗакС проголосовал за введение звания "Почетный ветеран Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика ЗакС проголосовал за введение звания "Почетный ветеран Санкт-Петербурга"

Законодательное собрание Петербурга 28 июля приняло в первом чтении проект закона о введении звания почетных ветеранов региона. 

Инициативу внесла фракция "Единая Россия". Ее представитель Денис Четырбок отметил, что присуждать звания будут в Мариинском дворце. Каждому почетному ветерану полагается премия в размере 50 тысяч рублей. 

Звания предлагается присуждать членам общественных объединений за выдающиеся заслуги перед городом и ее жителями. 

На награду могут претендовать только лица, достигшие 60 лет и имеющие трудовой стаж в размере 35 лет. При этом 20 лет необходимо отработать в Петербурге (Ленинграде). Не менее 10 лет номинант должен заниматься общественной деятельностью. 

Инициативу раскритиковали несколько оппозиционных депутатов. В частности, "яблочник" Борис Вишневский напомнил, что ранее единороссы повысили пенсионный возраст и приняли бюджет с сокращением финансирования жилищных программ. Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева заявила, что ее инициативы о возврате к прежнему возрасту выхода на пенсию и индексации пенсий работающим пенсионерам ЗакС даже не стал рассматривать.

Сергей Еремеев

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