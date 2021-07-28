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Новости 10:55

"Истерика перед выборами": Роскомнадзор требует блокировки Twitter Любови Соболь

фото ЗакС политика "Истерика перед выборами": Роскомнадзор требует блокировки Twitter Любови Соболь

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор настаивает на блокировке Twitter юристки Любови Соболь.

"Если вы еще не устали от новостей про "свободу слова" в России, то вот вам еще одна. Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. Не какой-либо отдельный твит, а ВЕСЬ АККАУНТ целиком. Уведомление пришло вчера поздно вечером. Что это, как не истерика Кремля перед выборами?" - пишет Соболь.

Ранее РКН заявил о намерении добиться блокировки YouTube-каналов других соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Владимира Милова. 

Санкции надзорного ведомства начались с ограничения доступа к сайту Навального и еще более 40 ресурсам, связанным с политиком и его соратниками. Такой шаг регулятор объяснил тем, что они были связаны с работой ФБК* и штабов Навального*, которые суд признал экстремистскими организациями. 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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