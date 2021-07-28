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Новости 11:02

Объекты железной дороги и городские леса окончательно решили отмечать в Генплане Петербурга

фото ЗакС политика Объекты железной дороги и городские леса окончательно решили отмечать в Генплане Петербурга

Заксобрание Петербурга 28 июля в третьем чтении расширило перечень объектов, подлежащих отображению на генеральном плане города. Инициативу внесла парламентская комиссия по городскому хозяйству.

Согласно принятому документу, на Генплане будут отображать депо, станции внутреннего транспорта и остановочные пассажирские пункты железной дороги. Кроме того, объектами Генплана стали городские леса площадью более 10 тысяч кв. м.

Депутаты Михаил Амосов и Надежда Тихонова предлагали также отображать велосипедные дорожки. Однако парламентское большинство проголосовало "против".

Сергей Еремеев

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