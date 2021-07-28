Петербургские депутаты передумали требовать укрупнения шрифта срока годности на упаковках

Заксобрание Петербурга на заседании 28 июля утвердило в третьем чтении проект постановления, которым предлагалось ввести новые требования к сведениям на упаковках товаров.

Изначально документ предполагал, что информация о сроке годности должна занимать не менее 15% от всей площади. В этой редакции проект утвердили в конце 2018 года. Однако перед вторым чтением норму о 15% убрали.

В проекте остался только пункт, касающийся дистанционной продажи товаров. Согласно поправке петербургских депутатов, продавец до заключения договора должен предоставлять информацию о государственном регистрационном номере записи о создании юридического лица.

Сергей Еремеев