ЗакС принял законопроект о поездках таксистов из Петербурга в Ленобласть

Парламент Петербурга 28 июля принял в первом чтении проект закона "Об утверждении Соглашения о предоставлении права заключения договора фрахтования легковых такси на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Инициативу внес губернатор Александр Беглов.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков объяснил, что в отсутствии такого соглашения перевозчик может завершить поездку с пассажиром в соседнем регионе, но обратно должен ехать "порожняком".

Новое соглашение призвано снять это ограничение. Оно будет действовать до конца 2024 года.

Сергей Еремеев