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Новости 11:26

К главреду The Insider пришли с обыском как к свидетелю по делу о клевете

фото ЗакС политика К главреду The Insider пришли с обыском как к свидетелю по делу о клевете

Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете, с которым связаны проходящие в его доме обыски, сообщает "Правозащита Открытки". 

Адвокат Сталина Гуревич подтвердила, что обыски связаны с делом о клевете, возбужденном по заявлению нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, интересы которого она представляет, передает РИА "Новости". Она отметила, что речь идет о публикации Доброхотова в соцсетях с репостом статьи The Insider. В статье утверждалось, что ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал деньги за публикацию сведений о сбитом над Украиной Boeing.

Тем временем силовики пришли с обысками к родителям Доброхотова, сообщает BAZA.

К Доброхотову пришли с обыском утром 28 июля. Коллега журналиста Сергей Ежов отметил, что в этот день Доброхотов должен был уехать из России.

Менее чем за неделю до этого Минюст внес The Insider в реестр СМИ-иноагентов. В тот же день в список внесли журналистов "Проекта"** и "Открытых медиа".

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Project Media, Inc. признан Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ

 

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