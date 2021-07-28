"Мы будем протестовать": Зюганов обратился к Путину и выступил против "фашитизации" России

Выступая на пресс-конференции ТАСС бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, протестуя против снятия "коллеги" Павла Грудинина с выборов, пустился в пространные рассуждения о России, заочно обращаясь к главе государстве Владимиру Путину.

"У России два пути: или социализация, или фашитизация ее. История не знает других примеров. Фашитизация, когда силовые способы расправы с оппозицией, рейдерские грязные захваты народных предприятий, пенсионные лживые, людоедские реформы, дикие поборы, несметные налоги. Только в нашей стране [граждане] платят 62 копейки с 1 рубля. Нигде нет таких налогов", - возмущается глава компартии, слова которого приводит Znak.com.

В пламенном спиче Зюганов вспомнил также о росте цен на жизненно необходимые россиянам продукты, отчитав деятельность Минсельхоза.

"Даже подвыпившему [Борису] Ельцину после дефолта хватило ума и мужества повернуть страну на лево-патриотические рельсы. Поэтому я бы хотел, чтобы вы ознакомились с моим открытым письмом, оно у вас на столе, и с нашей программой. Мы будем все делать, чтобы страна развивалась, опираясь на лучшее, что есть в нашей державе", - манифестирует коммунист.

Наконец, резюмируя, Зюганов вновь поднял тему снятия Грудинина с выборов в Госдуму, пообещав не оставлять этот вопрос без протестной активности.

"Мы будем не только протестовать, будем категорически не согласны", - заключил политик.

Напомним, Грудинина исключили из предвыборного списка КПРФ на минувшей неделе, после заявления его бывшей жены о якобы имеющемся у него офшоре на Белизе. При этом ранее Зюганов уверял, что снятия Грудинина не произойдет.