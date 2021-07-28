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Новости 12:32

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Иркутска

фото ЗакС политика Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Иркутска

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Иркутска, распространившись вдоль Байкала, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области. Между Иркутском и южными районами Якутска - не менее двух тысяч километров.

"По данным космического мониторинга, в результате движения воздушных масс вдоль побережья озера Байкал дым от природных пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), дошел до центральной части нашего региона", - сообщили в МЧС.

Задымление в верхних слоях атмосферы наблюдается в Иркутске и еще пяти поселках и селах Иркутского района. По данным иркутских метеорологов, высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения допустимых концентраций оксида углерода не выявлено. В экстренные оперативные службы с жалобами на ухудшение самочувствия граждане не обращались, нарушений условий жизнедеятельности нет, добавили спасатели.

В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за катастрофических лесных пожаров в тайге. По данным якутского управления МЧС, уже сгорело более миллиона гектаров леса. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республике на борьбу с пожарами требуется до 1,3 млрд рублей.

 

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