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Новости 12:55

Первый петербургский шатёр для вакцинации за день смог принять 43 человека

фото ЗакС политика Первый петербургский шатёр для вакцинации за день смог принять 43 человека

Открытый в Парке 300-летия шатёр для вакцинации от коронавируса за первый день работы смог принять 43 петербуржцев, проинформировали в комитете по здравоохранению.

К примеру, открытый в ТЦ "Невский центр" прививочный пункт в среднем ежедневно вакцинирует в четыре раза выше.

Шатёр находится совсем рядом со входом в парк, на Центральной аллее. Внутри имеется всё необходимое для проведения вакцинации оборудование, в том числе - холодильник для хранения препаратов.

Пункт открыт каждый день с 13:00 до 19:00. Для прививки по-прежнему необходимы только паспорт и ОМС. 

Уточним, что шатёр возведён за счёт спонсорских средств. Ожидается, что в ближайшее время аналогичный комплекс заработает также у метро "Василеостровская".

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