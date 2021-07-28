МО "Красное Село" отметит День города с "боями роботов" и тесла-шоу

Администрация МО "Красное Село" 25 июля разместила на портале госзакупок извещение о проведении конкурса в электронной форме на проведение праздника, приуроченного ко Дню города, который пройдет 12 сентября. На торжество готовы потратить 3,7 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлиться до 16 августа.

Для жителей муниципалитета администрация подготовит выступление советской или российской рок-группы, дискография которой должна насчитывать не менее 23 альбомов. Гонорар рокеров составит не более 1,3 млн рублей. Муниципалы также покажут несколько выступлений в "оригинальном" жанре, например, игру на терменвоксе (инструмент, извлекающий звуки из электромагнитного поля путем движения рук) и лазерной арфе (работает по тому же принципу, как и классическая, но производит звуки при преломлении лазерных "струн"). Всего на выступления артистов выделят 1,7 млн рублей.

Ансамбли и циркачей тоже позовут. Например, перед гостями выступят местные детские коллективы, правда с ними денежных отношений заключать не будут. Гости смогут поучаствовать в тесла-шоу, на котором будут представлены две тесла-башни и клетка Фарадея. Меньше всех из артистов получит акробат, который исполнит этюды в колесе Сира, - не больше 15 тысяч рублей.

Организаторы подготовят несколько интерактивных зон для гостей. Здесь будут и околонаучные зоны "Четыре стихии", где будут проводить различные химические эксперименты, а также надувной планетарий высотой три метра. Участники также смогут наносить удары воображаемым противникам на стенде "Бои Роботов" и почувствовать себя суперменом в зоне "Управляй мыслью". Им также будет доступна бесплатная зона с VR-аттракционом. Стоимость всех интерактивных зон МО "Красное Село" оценило в 595 тысяч рублей.

Закончится праздник четырехминутным фервейрком за 150 тысяч рублей.

Константин Леньков