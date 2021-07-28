           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:29

РКН открыл личные кабинеты для редакторов и учредителей СМИ на своём сайте

фото ЗакС политика РКН открыл личные кабинеты для редакторов и учредителей СМИ на своём сайте

Роскомнадзор открыл на своём сайте личные кабинеты для учредителей и редакторов средств массовой информации с тем, чтобы упростить с ними взаимодействие.

"В личном кабинете пользователь сможет получить актуальные сведения о зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание, направить в ведомство уведомления, ходатайства, обращения, информацию об устранении нарушений. В личном кабинете будут отображаться документы по надзорной деятельности, сформированные Роскомнадзором в отношении СМИ или вещателя, а также разъяснения по соблюдению требований законодательства", - указано в сообщении отечественного интернет-регулятора.

Для того, чтобы получить доступ к личному кабинету на сайте РКН, претендент должен быть зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru