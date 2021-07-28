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Новости 14:06

Макаров хотел бы видеть Миллера почетным гражданином Петербурга

фото ЗакС политика Макаров хотел бы видеть Миллера почетным гражданином Петербурга

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер достоин звания почетного гражданина Петербурга. Спикер заявил об этом 28 июля на брифинге в Мариинском дворце. 

- Мало кто знает, что Миллер - великий патриот нашего города, - сообщил Макаров. - Этот человек не только внес громадный вклад в развитие экономики. Вы представляете, что такое работать "Газпрому" в нынешних геополитических условиях? А самое главное - многие выдающиеся вещи, которые здесь реконструированы, реставрированы - никто об этом не говорит - по эскизам лично рукой нарисованным Алексея Борисовича Миллера. 

По словам Макарова, Миллер каждый год инициирует проекты реставрации и строительства новых храмов, а также занимается благотворительностью.

Сергей Еремеев

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