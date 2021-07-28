На политолога Крашенинникова завели дело о клевете на ветерана из дела Навального

На политолога Федора Крашенинникова завели дело по статье о клевете из-за его поста в Telegram-канале о ветеране Игнате Артеменко, сообщил Крашенинников в Facebook.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ 23 июля после рапорта следователя по особо важным делам управления СК по Свердловской области. В посте Крашенинников назвал агитацию за поправки в Конституцию балаганом, а об Артеменко упомянул, как о 93-летнем деде. Ни имени, ни фамилии ветерана в том посте нет.

По мнению Крашенинникова, материалы дела были готовы еще в феврале, когда и был опубликован пост. По его словам, 4 февраля был взломан его аккаунт в Instagram, а вскоре - в Facebook.

12 июля Крашенинников заявил, что уехал из России из-за давления властей.

С ветераном Артеменко было связано дело о клевете, возбужденное в отношении Алексея Навального. Тогда оппозиционера признали виновным и оштрафовали на 850 тысяч рублей.