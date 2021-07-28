Романа Доброхотова увезли в полицию на допрос после обысков по делу о клевете

Главного редактора The Insider* Романа Доброхотова увезли в ОВД района Академический на допрос после обыска, передают "Открытые медиа".

Во время обысков полицейские не задавали вопросов журналисту. Сам Доброхотов предполагает, что после допроса его могут из свидетеля перевести в статус подозреваемого.

С обысками к Доброхотову пришли утром 28 июля. Пока он проходит свидетелем по делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов упоминал его в публикации, где утверждалось, что ван дер Верфф якобы мог сотрудничать с ГРУ и получать деньги за распространение сведений о сбитом над Донбассом малазийском Boeing. Дело возбуждено по заявлению нидерландца из-за поста в Twitter-аккаунта Доброхотова.

В ходе обысков у Доброхотова изъяли, в том числе, загранпаспорт. Его коллега сообщал, что журналист 28 июля собирался выехать за границу.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов