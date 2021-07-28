Следствие ужесточило обвинение по делу нефролога Земченкова об убийстве жены

Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела в отношении бывшего главного внештатного нефролога комитета по здравоохранению Александра Земченкова, передает "Фонтанка.ру".

Новый адвокат потерпевших Георгий Джанашия сообщил, что обвинение с ужесточением Земченкову предъявили в начале лета, вменив ему убийство жены из корытных побуждений. По версии следствия, Земченков убил жену, чтобы распоряжаться квартирой на улице Чапаева. Следователи считают, что у Земченкова была неприязнь к жене из-за того, что она препятствовала его жизни с любовницей в этой квартире.

Адвокат считает такую квалификацию дела абсурдно й. Он пояснил, что квартира находилась и до сих пор находится в собственности дочери Земченкова Елизаветы.

Накануне Октябрьский суд Петербурга продлил срок ареста Земченкову. В СИЗО он останется до 28 октября.

Земченков был арестован в апреле. Его жена Ирина погибла в 2010 году, дело о ее убийстве неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В последний раз следователи снова обратили на него внимание в конце 2020 года, после того как отец погибшей обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.