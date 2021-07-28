Петербург получил еще 22 тысячи комплектов вакцины "Спутник V"

На фармбазу Петербурга доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" - 22,2 тысячи комплектов доз, сообщили в Смольном.

По данным Смольного, с начала массовой вакцинации привились 1 280 228 петербуржцев, из них полностью завершили цикл из двух уколов 923 687 человек. Повторно привились 37 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь призвал петербуржцев вакцинироваться, заявив, что город "делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации".

"Вакцина поставляется в Петербург регулярно. Сезон отпусков в разгаре. К нам приезжает много гостей. Наши горожане ездят отдыхать в другие регионы страны. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких", - сказал Беглов.

Ранее Петербург получил 12,3 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Напомним, ей чиновники обещали привить иностранцев, которые для этого до 30 июля включительно подают через своих работодателей и учебные заведения специальные заявки.