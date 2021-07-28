           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:54

Петербург получил еще 22 тысячи комплектов вакцины "Спутник V"

фото ЗакС политика Петербург получил еще 22 тысячи комплектов вакцины "Спутник V"

На фармбазу Петербурга доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" - 22,2 тысячи комплектов доз, сообщили в Смольном. 

По данным Смольного, с начала массовой вакцинации привились 1 280 228 петербуржцев, из них полностью завершили цикл из двух уколов 923 687 человек. Повторно привились 37 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь призвал петербуржцев вакцинироваться, заявив, что город "делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации".

"Вакцина поставляется в Петербург регулярно. Сезон отпусков в разгаре. К нам приезжает много гостей. Наши горожане ездят отдыхать в другие регионы страны. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких", - сказал Беглов.

Ранее Петербург получил 12,3 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Напомним, ей чиновники обещали привить иностранцев, которые для этого до 30 июля включительно подают через своих работодателей и учебные заведения специальные заявки.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru