Экс-главу ярославского штаба Навального* обязали выплатить МВД 300 тысяч рублей за протест 23 января

Дзержинский райосуд Ярославля одобрил иск регионального управления МВД, поданный к бывшему главе местного штаба Навального* Елене Лекиашвили, уведомила пресс-секретарь Яроблсуда Ольга Козлова "Интерфакс".

Лекиашвили должна покрыть силовикам расходы в размере 296 175 рублей за их работу на несанкционированной акции протеста, прошедшей в Ярославле 23 января.

На январский митинг в поддержку Алексея Навального, прошедший 23 числа, на улицы Ярославля вышло свыше 500 человек, не менее 15 из которых в итоге оказались в автозаках.

*"Общественное движение Штабы Навального" по решению суда признано экстремистской организацией, их деятельность запрещена.