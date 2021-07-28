Главред The Insider Доброхотов остался свидетелем по делу о клевете после допроса

Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о клевете, сообщает "Правозащита Открытки".

Доброхотов сообщил, что отказался отвечать на допросы следователей, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, передает "Новая газета". По его словам, полицейские во время обысков вели себя достаточно корректно. По мнению журналиста, главной целью силовиков было получить доступ к его гаджетам и источникам инфомации. Доброхотов надеется, что "желаемого они не получат", поскольку все устройства у него хорошо защищены паролями.

С обысками к Доброхотову пришли утром 28 июля. Пока он проходит свидетелем по делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов упоминал его в публикации, где утверждалось, что ван дер Верфф якобы мог сотрудничать с ГРУ и получать деньги за распространение сведений о сбитом над Донбассом малазийском Boeing. Дело возбуждено по заявлению нидерландца из-за поста в Twitter-аккаунта Доброхотова.

В ходе обысков у Доброхотова изъяли, в том числе, загранпаспорт. Его коллега сообщал, что журналист 28 июля собирался выехать за границу. Загранпаспорт после допроса Доброхотову не вернули.

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