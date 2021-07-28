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Онежские и беломорские петроглифы включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

фото ЗакС политика Онежские и беломорские петроглифы включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во "ВКонтакте".

"Петроглифы Карелии – объект ЮНЕСКО!!! Подробности позже!" - написал он.

Онежские петроглифы - это наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи в Пудожском районе Карелии. Они появились ориентировочно в IV - III тысячилетии до нашей эры. В целом петроглифы охватывают 20,5 км озерного берега и насчитывают 24 группы, включающие около 1,1 тысяч фигур и знаков. Специалисты считают, что эти знаки содержат бесценную историческую и культурную информацию о жизни первобытных людей в Северной Фенноскандии.

Включить онежские петроглифы в список объектов ЮНЕСКО Россия предложила в 2018 году. 

фото: Артур Парфенчиков / ВКонтакте

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