Смольный не разрешил "Другой России" пикетировать за допуск на выборы

Незарегистрированную партию "Другая Россия Э.В.Лимонова" вечером 28 июля уведомили из комитетам по вопросам законности о несогласовании их акции "Свободу избраний". Другороссы планировали провести ее 31 июля у Гостиного двора.

- Нам посетовали, что до 16 августа действуют коронавирусные ограничения и даже Курбан-байрам запретили, - сообщил ЗАКС.Ру координатор партии Андрей Дмитриев. - Но Курбан-байрам Курбан-байрамом, а вот Евро, "Алые паруса" и военно-морской парад, на которых собирались тысячи людей, проходили. Очень гнилостно выглядит, когда потом на этих основаниях нельзя пикет провести.

Другороссы подготовили пресс-релиз, в котором заявили, что "пикета не будет, будет не пикет".

Напомним, акцию 31 июля планировалось посвятить кандидатам от различных политических сил, которые по различным причинам оказались лишены возможности участвовать в парламентских выборах.