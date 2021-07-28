Прокурор запросил для Любови Соболь ограничение свободы по "санитарному делу"

Гособвинение просит назначить соратинице Навального, юристке Любови Соболь ограничение свободы на два года по "санитарному делу", передает "Новая газета".

Позицию обвинения озвучил представитель прокуратуры в ходе прений сторон в Преображенском суде Москвы. По словам адвоката Владимира Воронина, прокурор просит суд обязать Соболь сидеть дома с 22:00 до 6:00, не участвовать в массовых мероприятиях, не выезжать из Москвы и отмечаться четыре раза в месяц.

"Санитарное дело" было возбуждено возбуждено после митинга в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января. По версии следствия, на митинге присутствовали люди, зараженные коронавирусом. Фигурантами дела стали активисты и политики, среди которых Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Люся Штейн, Олег Навальный.