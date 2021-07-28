Петербургский вирусолог: Для ревакцинации достаточно будет единожды привиться "Спутником Лайт"

Однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" будет достаточно для прохождения курса ревакцинации от COVID-19, высказала своё мнение петербургский вирусолог Юлия Дешева.

Специалист уверена, в Северной столице будет заметен спрос на данный препарат ввиду изменения общей эпидемической картины: в городе растёт число переболевших и вакцинированных граждан с иммунитетом к коронавирусу, поэтому для прохождения очередного курса им понадобится лишь один укол "Спутником Лайт".

В начале пандемии прививаться однокомпонентным препаратом не имело бы смысла, так как у людей был не сформирован иммунный отклик к новой инфекции, уточнила Дешева.

"Чтобы выработалась защита организма, необходимо две прививки. Это всегда с новым антигеном, что одной прививки недостаточно. Сейчас все больше вакцинированных и переболевших, которым в будущем понадобится ревакцинация. Эти люди смогут привиться однокомпонентным препаратом", - сказала Дешева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В заключение вирусолог добавила, что в августе темпы распространения коронавируса будут заметно снижаться. Это будет связано с тем, что у петербуржцев, как и у всех россиян, завершается сезон отпусков, поэтому в последний месяц лета многие будут стараться уехать из города.