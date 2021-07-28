Горбольница №2 вернётся к привычному "доковидному" режиму работы со 2 августа

Начиная со 2 августа городская больница №2 начинает функционировать в привычном режиме, оповестили в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению. С июня медицинское учреждение было переформатировано под приём пациентов с COVID-19.

Из второй горбольницы оставшихся больных с коронавирусом перевезли в другие стационары Северной столицы.

С 1 августа в учреждении возобновляется приём экстренных пациентов, а уже со 2-го числа возобновляется плановое оказание помощи.

Некоторое время назад к "доковидному" режиму вернулись также Мариинская больница и больница Святителя Луки.