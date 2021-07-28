Предвыборный ЗакС

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуДепутаты парламента Петербурга даже не думают о каникулах. Пропустив две среды, они провели 28 июля заседание и снова взяли длительный перерыв. Законотворческая деятельность продолжится в разгар официальной предвыборной кампании. Но о выборах в Мариинском дворце говорят уже сейчас. Депутаты жалуются на работающий против них админресурс, причем особенно часто это делают единороссы.

Админресурс против партии власти

На заседании 28 июля ЗакС окончательно принял закон о наказах избирателей, утвердил запрос депутата Алексея Ковалева о переносе строительства нового моста на Васильевском острове и предварительно учредил звание "Почетный ветеран Санкт-Петербурга". Но гораздо интереснее было наблюдать не за обсуждениями этих документов, а за эмоциями парламентариев по поводу предстоящих выборов.

Первый всплеск случился еще до рассмотрения первого вопроса. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров как обычно начал заседание с поздравлений с прошедшими днями рождения. Из-за того, что до этого парламент не заседал две среды подряд, именинников накопилось. Причем многих очно, в кругу депутатов, поздравили впервые - обычно во второй половине июля Мариинский дворец уже на каникулах. Когда очередь дошла до председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, Макаров произнес наиболее проникновенную речь, назвав одного из наиболее молодых и преданных себе парламентариев "полководцем".

- Вы гордость наша, наша надежда, мы верим в вас очень. - обратился Макаров к Четырбоку. - Я сегодня еще скажу об этом наверняка в своем выступлении. Те телодвижения, которые случились на вашем округе, когда администрация пытается нарисовать подписи отдельным кандидатам-самовыдвиженцам. Вот вы должны им помочь так нарисовать, чтобы вздрогнули в России.

Четырбок идет на выборы по одномандатному округу № 17 (Кировский район). Самовыдвиженец там один - националист Савва Федосеев, который вместе с армией сторонников в поте лица уже несколько недель собирает подписи на улицах. Однако, Макаров, судя по всему имел в виду не его, а партию "Новые люди".

Ранее конфликт между единороссами и непарламентской партией случился в Пушкинском районе. Действующий депутат Юрий Бочков заявил, что якобы обнаружил знакомых ему сотрудников районной администрации за помощью в сборе подписей для регистрации кандидатом от "Новых людей" бизнесмена Дмитрия Павлова. И предприниматель, и администрация претензии отвергают. Интересно, что Павлов сам избирался от партии власти в местный совет города Пушкина.

Позже из заявлений единороссов выяснилось, что подобные случаи были и в других округах. В субботу, 24 июля, пресс-служба ЗакСа разослала комментарий члена фракции КПРФ и комитета по законодательству Александра Рассудова. Депутат искренне удивился тому, что власть может помогать в сборе подписей "Новым людям", которые позиционируют себя оппозиционной силой. В разосланном комментарии Рассудов назвал две фамилии: Павлова и бывшей судьи Уставного суда Ольги Герасиной, которая идет от "Новых людей" по округу № 17, территории Четырбока.

Сам председатель комитета по законодательству в разговоре с ЗАКС.Ру не стал называть никаких имен. Судя по его словам, администрации якобы оказывают поддержку не одной партии.

- У нас есть информация, что используется в отношении меня и коллеги Бочкова силы администрации района для того, чтобы рисовались подписи за кандидатов от непарламентских партий. Потому что им необходим сбор подписей. Я абсолютно согласен, что это недопустимо, такие факты должны пресекаться, - заявил Четырбок.

Положительный пример единороссов

Кандидатом-самовыдвиженцем, который собрал подписи честно, Вячеслав Макаров представил свою дочь Марину Лыбаневу. Будучи замглавы Петроградского района, она идет на выборы по округу № 3, большая часть которого приходится на Петроградскую сторону. В действующем созыве эту территорию представляет сам Макаров.

- Вы знаете, что по третьему округу собирала подписи Марина Вячеславовна, моя дочь. Я уверяю, она 18 лет отпахала на этом округе. Кроме добрых слов никто [ничего о ней] не говорил. Ни один человек не отказал в этой подписи. Ни один, - рассказал Макаров журналистам на брифинге.

ЗАКС.Ру пообщался с несколькими сборщиками подписей самовыдвиженки Ирины Фатьяновой. Она ведет кампанию на той же территории и ее волонтеры много общались с избирателями. Почти у каждого сборщика есть истории о жителях Петроградки, которых якобы "настоятельно просили" подписываться за Лыбаневу на работе.

- Я собирал подписи у "Петроэлектросбыта". Мужчина мне сказал, что у него на работе собрали паспорта и прямо там заставляли подписывать. Он меня спросил, может ли еще раз за нас поставить. Я сказал, что нам за это ничего не будет. Он говорит: "Давай я еще раз поставлю", - сообщил волонтер Фатьяновой Александр Наумов.

Другой сборщик Евгений Затеев рассказал, что не раз слышал от прохожих, что они подписались за Лыбаневу.

- Очень негативный тон был. Очень недовольные несколько раз были. Они говорили: "Уже заставили подписаться, отстаньте от меня".

Вживую сборщиков за Лыбаневу в команде Фатьяновой видели немногие. Волонтерка Наталия Яскевич рассказала, что у нее такая встреча случилась один раз.

- Это было у метро "Черная речка". Пенсионерка, сказала, что даже не знала, за кого собирает [подписи]. Она очень удивилась, когда я ей сказала, что это дочка Макарова. Она пенсионерка, ей просто нужны были деньги, маленькая пенсия. У нее не было никаких опознавательных знаков, как у нас. Я подошла, думала, что она мне подпишет, а оказалось, что она сама сборщик, - поделилась Яскевич.

Проблемы оппозиции

Свои сложности, разумеется, есть не только у единороссов. Близкий к "Справедливой России" депутат Михаил Амосов сообщил ЗАКС.Ру, что пока его основным предполагаемым противником в "Единой России" видели вице-спикера Анатолия Дроздова, администрация Калининского района никак о себе не напоминала. Когда кандидат от партии власти поменялся, пошли первые неприятные сигналы.

- Админресурс есть и, конечно, это уже проявляется. Я встречаюсь с избирателями, а они говорят: "Вы знаете, Михаил Иванович, мы тут встречались с представителями районной администрации - они просили к вам не обращаться". Вот такие приветы получаю, - поделился Амосов.

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский хотел коснуться темы выборов с парламентской трибуны в рамках весьма объемного выступления. Однако высказаться об этом во всеуслышание парламентарий не успел - ему отключили микрофон. "Яблочник" по традиции сделал диктофонную запись своей речи и выложил ее в соцсети. Оказалось, что в выключенный микрофон он тоже говорил про административный ресурс, а также про кандидатов-двойников.

Против него на выборы в региональный парламент заявились два человека, каждого из которых зовут Борис Вишневский. Причем оба они специально поменяли имена и фамилии перед выборами. Один из этих кандидатов также выдвинулся по одному думскому округу с лидером фракции "Яблоко". Депутат ждет провокаций и просит горожан не терять бдительности.

- Такие "двойники" для чего еще могут быть нужны? Чтобы нести всякую чушь и чтобы "пригожинские" и прочие СМИ потом тиражировали, что Борис Вишневский поддержал Беглова, легализацию проституции и еще чего-нибудь. Мой совет сторонникам - всё, что якобы сказал я, проверять по моим социальным сетям, по сайту "Яблока" и по моему сайту. Если там этого нет, то значит, что это липа и провокация, - заявил ЗАКС.Ру Вишневский.

Две ближайшие среды ЗакС снова не будет заседать. Работа возобновится только 18 августа. Официальная предвыборная кампания к этому времени будет в самом разгаре. Необходимость перерыва снова объяснили проработкой важных документов. Публично происходящим возмутился только депутат Амосов. Он намекнул, что затянувшаяся работа созыва связана с предстоящими выборами, и спросил у Четырбока, соберется ли парламент 15 сентября, то есть за два дня до начала голосования. Затем, уже серьезно, предложил спикеру Макарову прояснить всем депутатам, какие у него планы на окончание парламентского сезона.

- Коллеги, мы же всегда говорили, что Законодательное собрание - точка опоры для простого человека? - начал прояснять Макаров. - Всегда. Работаем на территориях. А уж кто здесь что будет говорить, в какой степени так называемая политизация - это зависит от каждого депутата.













текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников