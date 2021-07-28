Суд оставил в силе приговор экс-главе Марий Эл по делу о коррупции

Нижегородский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию на приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, передает "Интерфакс".

В феврале Нижегородский районный суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии. Его признали виновным в получении особо крупной взятки, а также в незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Маркелов получил от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша взятку в более чем 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Также, счел суд, экс-глава Марий Эл незаконно обеспечил личную охрану за счет средств из бюджета на сумму около 9 млн рублей.

Маркелов был главой Марий Эл с 2001 по 2017 год. Перед задержанием он подал в отставку, и президент Владимир Путин освободил его от должности.