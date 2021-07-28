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Мосгортранс и метро подали в суд на профсоюз из-за письма Зюганову об отстранениях за отказ прививаться

фото ЗакС политика Мосгортранс и метро подали в суд на профсоюз из-за письма Зюганову об отстранениях за отказ прививаться

ГУП "Мосгортранс" и Московский метрополитен подали в Арбитражный суд Москвы иск к Межрегиональному профсоюзу работников общественного транспорта из-за письма, адресованного лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, передают "Дождь" и РБК. Письмо профсоюза к Зюганову публиковали "Открытые медиа".

В письме, которое стало поводом для иска, члены профсоюза утверждали, что сотрудников Мосгортранса и московского метрополитена принуждали привиться от коронавируса, а за отказ якобы отстраняли от работы. Вакцинацию авторы письма называли "медицинским опытом" и "медицинским экспериментом". Они заявляли, что случаи отстранения носят массовый характер и вызывают недовольство в коллективах.

ГУП "Мосгортранс" требует признать несколько фрагментов письма порочащими сведениями. В частности, предприятие не устраивают фразы о недовольстве принуждением к "медицинским опытам", об отстраненном от работе водителе трамвая, о массовых отстранениях. Также Мосгортранс требует, чтобы профсоюз отозвал письмо Геннадию Зюганову.

В середине июня власти Москвы обязали привить от коронавируса 60% сотрудников сферы услуг и чиновников, разрешив отстранять от работы без сохранения зарплат тех, кто отказывается.

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