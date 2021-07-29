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Роскомнадзор заблокировал тысячу сайтов, торговавших поддельными COVID-справками

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал тысячу сайтов, торговавших поддельными COVID-справками

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор отчитался о блокировке сайтов, на которых с начала массовой прививочной кампании реализовывалась продажа фейковых справок о вакцинации от коронавируса, информируют "Известия".

"С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле - 934, в июне - 29, в мае - семь, в апреле - пять, в марте - один", - отчитались в РКН.

Статистика включает в себя также страницы в соцсетях. В Рокомнадзоре напомнили, что незаконная продажа поддельных документов может грозить гражданам штрафом вплоть до 2 млн рублей либо 5-летним сроком в колонии - в случае, если правонарушение привело к гибели человека.

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